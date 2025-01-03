Çağrı Camii'nde 1034 Kitap Okundu - Son Dakika
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Çağrı Camii'nde 1034 Kitap Okundu

Çağrı Camii\'nde 1034 Kitap Okundu

Van İpekyolu'ndaki Çağrı Camii, çocuklar için kitap okuma etkinlikleriyle büyük bir başarıya imza attı.

03.01.2025 11:55
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Çağrı Camii, çocuklara kitap sevgisi aşılayan etkinliklerle bir yılda bin 34 kitabın okunmasına öncülük etti.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Çağrı Camii, çocuklara yönelik kitap okuma etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Camiye gelen çocuklar, bir yıl içinde toplam 1034 kitap okuyarak büyük bir başarıya imza attı. Çağrı Camii İmam-Hatibi Kenan Durman, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla cami içerisinde bir kitap okuma alanı oluşturdu. Çocuklar, burada dini ve kültürel içerikli kitaplarla buluşarak hem bilgi dağarcıklarını geliştiriyor hem de maneviyatlarını güçlendiriyor.

Okunan bazı kitapların özeti ise cami içerisindeki özel bir tabloya asılıyor. Kitap özeti çıkaran ve en çok kitap okuyan çocuklara ayrıca ödüller veriliyor. Bu yöntemle çocuklar, hem okuduklarını pekiştiriyor hem de diğer çocuklara ilham kaynağı oluyor. Ayrıca çocuklar, okulda öğretmenleri tarafından verilen ödevlerini de cami içinde hazırlıyor.

"Fazla kitap okuyan öğrencilere ödül verdik"

İHA muhabirine konuşan Camii İmam-Hatibi Kenan Durman, çocuklarla 4 yıldır kitap okuma programı yaptıklarını belirtti. Öğrencilerin kitap okuma programına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Durman, "Burada sıcak bir arkadaş ortamı oluştu. Çocuklar burada; Kur'an-ı Kerim, itikat, akaid, fıkıh ve dini bilgiler dersi alıyor. Kış aylarında buraya gelen öğrenci sayısı daha fazla oluyor. En son yapmış olduğumuz kitap okuma programında sayı 100'ü de geçmişti. Geçen yıl okunan kitap sayısını, kimlerin kaç kitap okuduğunu özellikle not ettim. Hatta fazla kitap okuyan öğrencilere ödül verdik. Geçtiğimiz yıl tam olarak bin 34 kitap okundu" dedi.

"Kitap okuma programı örnek oldu"

Diğer imamların da kendilerini örnek aldığını ve kitap okuma programları yaptığını dile getiren Durman, "Aynı programı kendi camilerinde de uyguladılar. Bu da bizleri mutlu etti. Çocuklara, öğretmenlerinizin vermiş olduğu ödevler varsa, getirin burada birlikte yapalım diyoruz. İsteyen kitap okusun, isteyen de okul ödevlerini burada yapsın diyoruz. Günümüzde çocukları alıkoyacak birçok şey var. Özellikle telefonlarda zararlı yayın ve oyunlar var. Burada kitap okunması en azında çocukları bu zararlardan koruyor" diye konuştu.

Okuldan çıktıktan sonra hemen camiye geldiklerini ifade eden çocuklar ise camide kitap okuyarak arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini söyledi. Çocuklar kendilerine bu imkanı sağlayan cami imam hatibine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İpekyolu, Eğitim, Yerel, Cami, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çağrı Camii'nde 1034 Kitap Okundu - Son Dakika

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