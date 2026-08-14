Cahit Sıtkı Tarancı’nın Burhaniye’deki evi müzeye dönüşüyor - Son Dakika
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Cahit Sıtkı Tarancı’nın Burhaniye’deki evi müzeye dönüşüyor

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Burhaniye’deki evi müzeye dönüşüyor
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Cahit Sıtkı Tarancı'nın kaldığı tarihi ev, Burhaniye Belediyesi tarafından restore edilerek müze yapılacak.

(BALIKESİR) - Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın Burhaniye'de yaşadığı dönemde kaldığı tarihi ev, Burhaniye Belediyesi tarafından restore ediliyor. Memiş Mahallesi'ndeki iki katlı yapı, restorasyonun ardından müze olarak ziyaretçilere açılacak.

Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşadığı dönemde ikamet ettiği tarihi ev, Burhaniye Belediyesi tarafından restore ediliyor. Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesi'nde bulunan iki katlı ve 80 metrekarelik yapı, taşıdığı edebi mirasla dikkat çekiyor. Tarihi dokusunun korunmasına özen gösterilen evde restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Tarancı'nın Burhaniye'de bulunduğu dönemde kaleme aldığı ve Türk şiirinin önemli eserleri arasında yer alan "Haydi Abbas, Vakit Tamam" şiirinin de burada geçirdiği günlerden ilham aldığı biliniyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından müze olarak ziyarete açılacak evde, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'dan getirilecek kişisel eşyaları ve hatıraları sergilenecek. Böylece şairin Burhaniye'deki yaşamına tanıklık eden yapı, hem edebiyatseverler hem de kentin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir durak haline gelecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine dikkati çekerek, "Cahit Sıtkı Tarancı gibi Türk edebiyatının önemli bir isminin Burhaniye'de bıraktığı izleri yaşatmak bizim için çok kıymetli. Bu özel yapıyı titizlikle restore ederek gelecek nesillere aktaracağız. Müze olarak hizmete açacağımız evin, Burhaniye'mizin kültür hayatına önemli bir değer katacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cahit Sıtkı Tarancı’nın Burhaniye’deki evi müzeye dönüşüyor - Son Dakika

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