Çakı ve şemsiye demirlerinin kullanıldığı alacak verecek kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çakı ve şemsiye demirlerinin kullanıldığı alacak verecek kavgası kameraya yansıdı

05.10.2022 10:17

Erzincan'da alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çakı ve şemsiye demirleriyle birbirine saldıran tarafları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Erzincan merkez Barış Manço Parkı içerisinde alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup tartışmaya başladı.

HIZINI ALAMAYIP ŞEMSİYE DEMİRİYLE SALDIRDI

Daha sonra bir taraf ayrılmak isterken diğer taraftan bir kişi arka cebinden çıkardığı çakıyla saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine iki taraf arasında tekme tokatlı çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada bir büfenin yanında bulunan şemsiyenin demir parçalarını söküp birbirlerine vuran şahısları vatandaşlar araya girerek ayırt etti. Şahıslar polis gelmeden olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.

Alacak verecek tartışması büyüdü! Birbirlerine çakı ve şemsiye demirleriyle saldırdılar
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Kaynak: İHA

Erzincan, kavga, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çakı ve şemsiye demirlerinin kullanıldığı alacak verecek kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakı ve şemsiye demirlerinin kullanıldığı alacak verecek kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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