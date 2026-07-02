Çakırbeyli: Mücadeleye Devam - Son Dakika
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Çakırbeyli: Mücadeleye Devam

02.07.2026 18:02
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Görevden alınan Suzan Çakırbeyli, CHP içindeki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - CHP Hakkari İl Başkanlığı'ndan alınan Suzan Çakırbeyli, "Bizler tarihin en güzel yerlerinde anılacağız ama butlancılar tarihin ihanet sayfalarında yer alacaklar" dedi.

Görevden alınanlar arasında yer alan CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, partililerle düzenlediği basın açıklamasıyla görevden alınmalara tepkisini dile getirdi.

Görevden alınmasının gerekçesinin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek olduğunu aktaran Çakırbeyli, "CHP'yi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dün olduğu gibi bugün de arkasında dimdik durduk. Bir milim eğilmeden yanında, arkasında yer aldık. Bunu butlancılar suç olarak sayıyor olabilir ama bu, Hakkari örgütü için bir şeref nişanesidir" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZDEN BİR MİLİM GERİ ADIM ATMIYORUZ"

Çakırbeyli, MYK kararlarıyla partisinin etkisiz hale getirilemeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Genel merkezlerde, masa başlarında yapmış olduğunuz siyasi operasyonlarla örgütleri bitirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler genel başkanımızın öncülüğünde sokaklardayız, meydanlardayız, halkın arasındayız. Mücadelemizden bir milim geri adım atmıyoruz. Koltuklara, makamlara, binalara sığınmıyoruz. Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz. Emekçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, geleceğe umutla bakamayan gencin umudu olmaya çalışıyoruz."

"YA YENİ BİR YOL BULACAĞIZ YA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

"Bizler tarihin en güzel yerlerinde anılacağız ama butlancılar tarihin ihanet sayfalarında yer alacaklar" diyen Çakırbeyli, "26 il başkanı olarak örgütlerimizle birlikte mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'yi aydınlık, demokratik ve çağdaş bir geleceğe taşımak için aynı umutla, aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız" ifadelerini kullandı."

Açıklamasının sonunda kendisine ve il yönetimine yönelik görevden alma kararının tebliğ edildiği belgeyi gösteren Çakırbeyli, "Bu görev kağıdını Hakkari'den taahhütlü, ışık hızıyla iade ediyorum" dedi.

Çakırbeyli, ardından uçak şeklinde katladığı görevden alma kararını fırlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çakırbeyli: Mücadeleye Devam - Son Dakika

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