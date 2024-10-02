Çakırhöyük\'teki Camiler Onarılmayı Bekliyor

Yerel

Adıyaman'ı Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan camiler onarılmayı bekliyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri, Çakırhüyük Beldesinde ciddi hasara yol açmış ve camiler ise hasar almıştı.

Depremler sırasında hasar gören Hacı Mustafa Yıldırım Camii ve Keysun Camii, üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen her hangi bir onarım çalışmasının yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, ibadetlerini yapmak için camilere giremediklerinden dolayı, namazlarını camii yerine taziye evinde kılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Belde sakinleri, camilerin onarımı için acil çözüm bulunmasını talep etti. - ADIYAMAN