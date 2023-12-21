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Çakmaklı Merkez Camii Yıkıldı, Yerine Atatürk Camii Temeli Atıldı - Son Dakika
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Çakmaklı Merkez Camii Yıkıldı, Yerine Atatürk Camii Temeli Atıldı

Son İstanbul depremlerinde hasar gören ve riskli olduğu tespit edildiği için yıkılan Çakmaklı Merkez Camii'nin yerine yapılacak olan Çakmaklı Atatürk Camii'nin temel atma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladıktan sonra caminin temeli atıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, caminin depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığını belirtirken, yerine Selçuklu Mimarisi'ni sembolize eden bir cami inşaatının başlatıldığını ve caminin adının Büyükçekmece Çakmaklı Atatürk Camii olarak konulduğunu söyledi. Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ise belediye başkanının verdiği sözü tuttuğunu ve caminin öncelikli olarak yapılacağını belirtti.

21.12.2023 - 11:26,
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Son İstanbul depremlerinde hasar gören ve riskli olduğu tespit edildiği için yıkılan Çakmaklı Merkez Camii'nin yerine yapılacak olan Çakmaklı Atatürk Camii'nin temel atma törenine katılım yoğun oldu.

Depremde hasar gördüğü ve riskli olduğu tespit edilen Çakmaklı Merkez Camii geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı. Caminin yerine çok daha modern, Selçuklu Mimari tarzında yapılacak olan Çakmaklı Atatürk Camii'nin temel atma törenine, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Çakmaklı Atatürk Camii Yaptırma Derneği Başkanı Cengiz Er ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından caminin temeli atıldı.

"ATATÜRK CAMİİ ADINI HALK KOYDU"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, caminin beklenen İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

"1987 yılında yapılmış olan bu caminin yine belediye, köy halkı tarafından, muhtarlık tarafından yapılmış olan bu cami o günkü teknik yönetmeliğe göre yapılmıştı. Hem teknik yönetmeliğe yapılmıştı demekle beraber şunu da söylemek lazım. Eski camiler genelde ara verilerek yapıldığı için toplama paralarla yapıldığı için devamlılığı arz etmeyen bir beton ve inşaat aynı anda yapılmıyorsa o inşaatın mukavemeti düşük olur. Her ne olursa olsun depreme dayanması mümkün değildi. Yıktık. Yerine Selçuklu Mimarisi'ni sembolize eden çok güzel bir cami inşaatını başlattık. Caminin adı Büyükçekmece Çakmaklı Atatürk Camii olarak konuldu. Halk tarafından konuldu. Belediye meclisi tarafından tescil edildi. Halkımıza, Büyükçekmece ailemize, Çakmaklı ailemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"

Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2.5 yıl oldu ben Büyükçekmece'ye geldim. Dediler ki 'İstanbul Depremi'nden Çakmaklı Camii'miz de nasibini aldı'. Geldik, baktık. Gerçekten de alttaki odalar çatlamıştır. Konuyu Sayın Başkanımıza götürdük. Sayın Başkanımız da dedi ki 'Türkiye bir deprem bölgesidir. Hele bu mahalle. Onun için ben söz veriyorum. Önceliği Çakmaklı Mahallesi Camii'ne vereceğim' dedi. Verdiği sözü de bugün görüyoruz ki sözünde durdu. Allah kendisinden razı olsun."

Çakmaklı Merkez Camii Yıkıldı, Yerine Atatürk Camii Temeli Atıldı
Kaynak: ANKA
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