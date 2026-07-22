Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı

Çal\'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı
22.07.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde şehitler için düzenlenen hayır etkinliğine katılan çocuklara tarih kitabı hediye edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde şehitler için düzenlenen hayır etkinliğine katılan çocuklara tarih kitabı hediye edildi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi, örnek bir hayır organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Hayırseverler Mehmet Avcı, Fatma Kumral ve Hüdaverdi Akbeyik tarafından organize edilen mevlit programında, ilçenin ölmüş ileri gelenleri ve şehitler rahmetle anıldı. Mahalle pazar yerinde gerçekleştirilen programa çevre mahallelerden de yoğun katılım olurken, yaklaşık bin kişilik ikram yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlithanlar Celalettin Sevimli ve Talha Hüseyin Karaca, okudukları Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocuklara verilen anlamlı armağan oldu. Hayırsever Hüdaverdi Akbeyik tarafından kaleme alınan "Milli Mücadele'de Çal Yöresi (Baklan–Bekilli–Çal)" adlı eser, programa katılan çocuklara ücretsiz olarak hediye edildi. Kitabın dağıtılmasıyla birlikte çocukların hem kendi yaşadıkları bölgenin tarihini öğrenmeleri hem de Milli Mücadele döneminde Çal ve çevresinin üstlendiği önemli rol hakkında bilinç kazanmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Aile olarak doğdukları mahalle hayır etkinliği düzenlemek istediklerini belirten hayırsever Hüdaverdi Akbeyik, "Bu etkinlik yalnızca bir mevlit programı olmanın ötesine geçerek sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Hem manevi değerlerin yaşatıldığı hem de çocuklara tarih bilincinin kazandırılmasına katkı sunmayı amaçladığımız mevlidimizde camimize ses sistemini de hediye ettik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Hediye, Kültür, Yerel, Çal, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı - Son Dakika

Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:25:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.