Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Gaziantep'te polis ekipleri, bir oto hırsızlığı ve bir inşaat alanından hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakaladı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon sonucunda, çaldığı araçla inşaattan malzeme çalan şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

13.02.2024 22:47
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Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri, bir oto hırsızlığı ve bir inşaat alanından hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan operasyonda, bir aracı çaldığı ve bir inşaat alanından malzeme çaldığı görüntülenen bir şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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