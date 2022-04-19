Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor - Son Dakika
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Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor

19.04.2022 17:03
Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor

Yol söküm çalışmaları tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan yolda altyapı yenileme için belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Yol söküm çalışmaları tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan yolda altyapı yenileme için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Yol boyunca içme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyecek olan ekipler ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hatlarını da oluşturacak.

Hafta sonu 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol söküm çalışması tamamlandı. Yol sökümünün ardından altyapı yenilemesi için çalışmalarına başlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyor. Sık sık arızalara neden olan içme suyu hattına uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular ile değiştiren belediye ekipleri kanalizasyon hattını da yenileyerek bölgeyi modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturmuş olacak.

Bölgede ayrıca ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak olan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi ve yaya kaldırımlarının yenilenmesi için çalışma yapılacak. - NEVŞEHİR

Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor
Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor
Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor
Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor

YORUMLAR
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15 Temmuz, Sulusaray, Cami, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çalışması tamamlanan yolda altyapı yenileniyor - Son Dakika


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