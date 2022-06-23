Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti

23.06.2022 12:42
Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti

Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti.

Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1989 yılından belediye başkanı seçilen 2004 yılına kadar Çaltı Belde Belediye Başkanlığı görevini yapan Osman Köse tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazına müteakip Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köy Camisinden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir. - BİLECİK

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Kılıçdaroğlu: 'Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın, evlatlarınızı düşünün' Kılıçdaroğlu: 'Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın, evlatlarınızı düşünün'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti - Son Dakika
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