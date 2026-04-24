Cam atıklar öğrencilerin elinde sanata dönüştü

Kocaeli'de sıfır atık çalışmaları kapsamında düzenlenen sanat atölyesinde öğrenciler, cam atıkları dekoratif ürünlere dönüştürerek hem geri dönüşüm bilinci kazandı hem de keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde cam atık temalı sanat atölyesi düzenledi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle birlikte düzenlenen sanat atölyesinde cam atıkların yeniden değerlendirilmesi üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Etkinlikte, kullanılmayan cam materyaller çeşitli süsleme teknikleri ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştirilerek dekoratif objelere dönüştürüldü. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmasında hem geri dönüşüm bilincinin artırılması hem de atıkların sanatsal üretimle yeniden hayata kazandırılması hedeflendi.

Cam atıkların sürdürülebilir geri dönüşümü

Cam atıkların doğru yönetimi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar, sıfır atık hareketi çerçevesinde belirlenen tematik uygulamalarla çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını ve gelecek nesillere daha temiz çevre bırakılmasını vurguluyor. Doğada çözünmesi binlerce yıl sürebilen cam atıklar; kalite kaybı olmadan yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen, kum, soda ve kireçten oluşan değerli bir malzeme olarak öne çıkıyor. - KOCAELİ