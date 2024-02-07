Cam Kemik Hastası Burak Sakçı, Kitabını İngilizce\'ye Çevirerek Dünyaya Duyurmak İstiyor

Eskişehir'de yaşayan cam kemik hastası Burak Sakçı, yazmış olduğu kitabını hem İngilizce'ye çevirerek hem de Türkçe seslendirmesini yaptırarak yaşadığı zorlukları tüm dünyaya duyurmak istiyor.
Eskişehirli Burak Sakçı, Dünya'da 160 milyonda bir görülen cam kemik hastalığına sahip bir birey. Kendisi, 2020 yılında 'Umutlar Kırılmaz' adında bir kitap yazarak hayat öyküsünü kağıda dökmüştü. Yayımladığı kitapta amacının, kendi yaşadığı zorlukları başka insanlara anlatmak ve onlara umut olabilmek olduğunu dile getirmişti. Sakçı, geçtiğimiz günlerde yazmış olduğu kitabını tercümanlar yardımı ile İngilizce'ye çevirtip, sesini Dünya çapında duyurmak istediğini dile getirdi. Çevirinin yanı sıra görme engelli ve sesli kitap dinlemeyi tercih eden vatandaşların da kitaptan faydalanabilmesi adına seslendirme yaptırdığını dile getiren cam kemik hastası Burak Sakçı, sesini tüm dünyaya duyurmak istediğini dile getirdi.
"Sadece engelli bireyler değil, çıkmaza girmiş insanlara da umut olmak istedim"
Kitabı yazmasındaki en büyük amacın, aynı kaderi paylaşmış olduğu insanlara yol göstermek olduğunu dile getiren Burak Sakçı, "Sadece seslendirme değil, farkındalık oluşturur düşüncesiyle İngilizce çevresini yaptırdım. Amacım, insanlığa umut olmak, birçok kişiye ulaşmak.Yaşamış olduğum zorlukları diğer engelli kardeşlerime çıkmaza girmiş insanlara umut olmak açısından yazdım. Şimdi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok engelli arkadaşım hani bu kadar mutlu olmayı, nasıl beceriyorsun, nasıl başarıyorsun, sağlığına nasıl kavuşun diye birçok olumlu dönüşler aldım. Sadece dediğim gibi hani engelli bireyler değil, çıkmaza girmiş insanlar da hani bana soruyor. Hani bu enerjiyi, neye borçlusun, nasıl başardın? İnsanlara umut olabileceğimin bilincindeyim. Ki olduğumu da düşünüyorum. 30 senelik yaşam öykümü yaklaşık 2 buçuk saate sığdırdım. Hayat hikayemden feyz almak isteyen tüm arkadaşlarımın bu seslendirmeye kulak vermelerini istiyorum. Bir nebze olsun bizlerin var olduğunu, bizlerinden neleri başardığını görmelerini istiyorum. Hayat hikayemden, başarılarımdan, yaşadığım sıkıntılardan, üzüntülerden, keyifli anlardan bir nebze feyz almak isteyen beni seven tüm dostlarımın seslendirmeyi, kitabımı dinlemesini istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
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