Çameli\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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TBMM'nin 104. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Denizli'nin Çameli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Çelenklerin sunulması ve İstiklal Marşının büyük bir coşkuyla okunması sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullar tarafından Çameli Stadyumu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümüne özel düzenlenen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında öğrencilerin okuduğu şiirler dinlendi ve öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. Program sonunda şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programı sonrasında Çameli Belediyesinin düzenlediği çocuklara özel program büyük beğeni topladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın katılımlarıyla Çameli İlçe Stadyumu'nda kurulam oyun parkı ve gelen animasyon ekibi ile 23 Nisan Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak olan Başkan Arslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve milletimize kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ