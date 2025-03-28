Çameli'de İftar Sofrası ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
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Yerel

Çameli'de İftar Sofrası ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde Başkan Cengiz Arslan, hemşehrileriyle bir araya geldi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise belediyenin 31 mahallede ihtiyaç sahiplerine her gün yemek dağıttığını duyurdu. İftar programında, katılımcılar dualar edip sohbet ettiler.

28.03.2025 18:48
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Başkan Arslan, Çamelili hemşehrilerini iftar sofrasında ağırladı

Başkan Subaşıoğlu, " Çameli Belediyesi, 31 mahalledeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza her gün yemek dağıtıyor"

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Cengiz Arslan, Çamelili hemşehrilerini ağırladı. İftar yemeğinde açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çameli Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine karşı her gün 31 mahalleye ulaştırdıkları yemekler hakkında övgüyle bahsetti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve beraberindeki heyet, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, ilçede hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, Çameli'nin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeler üzerine de istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından heyet, Belevi Mahallesi'nde vefat eden Merhume Sultan Genç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Başkan Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Yaklaşan Ramazan Bayramı ve kandil geceleri vesilesiyle esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunuldu. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyarette, esnaflar nazik ziyaretleri için heyete teşekkürlerini iletti.

Çameli Belediyesi tarafından Hayri Dev Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında mahalle muhtarları, belediye personeli, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Kadir Gecesi öncesinde gerçekleşen iftar programında katılımcılar aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı, dualar edip sohbet ettiler. Programın sonunda AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ilçe başkanları, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlı kandiller dileğinde bulundu.

"Ramazan Bayramında inşallah sevdiklerimizle şeker tadında güzel çekmesini arzu ediyoruz"

Şimdiden Ramazan Bayramını kutladığını ve bayramda sevdiklerimizle beraber şeker tadında güzel bir bayram geçirme dileğinde bulunduğunu dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Sarıca, "Bir Ramazan ayının da sonuna doğru geliyoruz. Ramazan Bayramında inşallah sevdiklerimizle beraber şeker tadında güzel bir bayram geçirmenizi arzu ediyoruz. Geçen yıl bu yine burada sizlerle beraber buluşmuştuk. Ama aramızdan ayrılan yol arkadaşımız, sevdiklerimiz oldu. Onları da bu hayırlı ayda dualarımızı esirgemeyelim. Yoğun katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden bütün Müslümanların Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

"31 mahalledeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza her gün yemek dağıtılıyor"

Ziyarete geldiklerini ve akşam iftarı açmak için düzenlenen programa geldiklerinde bilmediği bir şeyi öğrendiğini ve 31 mahalledeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara her gün yemek dağıtıldığını belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu, "Heyet olarak Çameli ziyaretini gerçekleştirdik. Önce Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Ardından Çameli merkezindeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Çameli Belediyesine ve Cengiz Arslan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben buraya geldiğimde ise bilmediğim bir şey öğrendim. Cengiz Arslan Başkanımız ve Çameli Belediyemiz uzun yıllardan beri sessiz ve sedasız sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek şeklindeki bir anlayış ile her gün bu mekandan yemek çıkararak 31 mahalleye ulaştırdıklarını öğrendik. Engelli kardeşlerimize, hastalarımıza, yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün aşevi olarak bu hizmeti sessiz sedasız yürüttüklerini öğrendim. Ben Cengiz Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir hizmet. Çameli'nin her uç konumundaki ihtiyaç sahibine kadar ulaşarak yemek götürmeleri çok büyük bir başarı. Çameli hemşirelerimizin hem de Denizli hemşirelerimizin tüm Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çameli'de İftar Sofrası ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika

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