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Çameli'den Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

DENİZLİ - Çameli'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle Anıtkabir Gezisine gönderildi.

Çameli'de Cumhuriyet Bayram etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere anlamlı ödül düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle Anıtkabir Gezisine gönderildi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte velilerden oluşan gezi kafilesi Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla uğurlandı.

Gerçekleştirilen bu anlamlı gezi dolayısıyla öğrenciler ve veliler, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.