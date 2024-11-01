Çameli Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi hizmete başladı - Son Dakika
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Çameli Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi hizmete başladı

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Çameli Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi hizmete başladı Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımı ile Çameli Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi açılış töreni ile hizmete başladı.

01.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:11
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Çameli Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi hizmete başladı

DENİZLİ - Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımı ile Çameli Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi açılış töreni ile hizmete başladı. Açılış töreninde geleceğe yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Gençler bu gençlik merkezimiz ve kütüphanemiz sizlerindir. 24 saat boyunca sizlere açıktır" dedi.

Denizli Çameli Gençlik Merkezi açılış töreninin ardından ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımı ile Çameli Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi 436 metrekare bir alanda hizmet verecek. Çameli Gençlik Merkezi'nin içinde gençlere özel, Robotik kodlama atölyesi, Akıl ve Zeka oyunları atölyesi, Müzik ve Enstrüman atölyeleri, Resim ve Görsel sanatlar atölyesi, Gençlik Kütüphanesi, Bilgisayar salonu, İdari ve Sosyal alanlar bulunuyor.

Çameli Gençlik Merkezi açılışını, Çameli Kaymakamı Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

"24 saat boyunca gençlerimize tesisimiz açıktır"

Gençler için çalışmalara devam edeceklerini ve Gençlik Merkezi'nin gençlere ait olduğunu 24 saat boyunca açık olduğunu belirten Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve İl Kültür Turizm Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık. Gençlerimiz ve halkımız için güzel işler yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu projede burada örnek olacaktır. Gençlik Merkezi ve Kütüphanenin birleştirildiği konsepte olan örnek bir proje oldu. Açılışımızdan sonra Kaymakamlığımız başkanlığında, Belediyemiz, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte burayı işletmeyi düşünüyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Geleceğe yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Başta bu proje için talimat veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki dönem ve şimdiki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Denizli Valiliği, milletvekilleri, kaymakamlığımız, il ve ilçe başkanlarımız ve emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Açılışımızda bizlere yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Gençler bu Gençlik merkezimiz ve kütüphanemiz sizlerindir. 24 saat boyunca Gençlik merkezimiz sizlere açıktır. Gençlerimiz ve halkımız için güzel bir eseri kazandırmış bulunmaktayız" dedi.

"Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır"

Gençlere sunulan her hizmetin yanında olduklarını dile getiren Çameli Kaymakamı Tunahan Yıldırım, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Gençlerimize sunulan her hizmetin yanındayız. Kültürel faaliyetlerde aktif olarak rol alması ve bu şekilde yetişmesi ülkemizin yarınlar için yapacağı en büyük yatırımdır. Bu eserde katkıları bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Belediye başkanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sadece akademik değil spor, sanat ve kültür faaliyetleri için çalışmalara devam ediyoruz"

Türkiye'de toplamda 523 gençlik Merkezi'nin olduğunu ve gençlerin sadece akademikte değil spor, sanat ve kültür faaliyetlerinde de gelişmeleri için yoğun çaba harcadıklarını belirten Gençlik Hizmetleri Genel Müdür yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, "Açılışını yapacağımız Gençlik Merkezi modelinin şuanda Türkiye'de 81 ilinde 523 tane var. Neredeyse Türkiye'nin bütün illerinde Bakanlık olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin en büyük gücünün gençlerin olduğunu her tarafta dile getiriyoruz. Ülkemizde 20 milyona aşan genç nüfusumuz var ve bu kitle bizim en büyük gücümüz. Bizler bu büyük kitleyi her anlamda donanımlı kendilerini sadece akademik alanlarda değil spor, sanat ve kültür faaliyetlerinde geliştirmiş ve yarınlara ışık tutacak, Dünya'ya söz söyleyecek gençlerin mekanları olarak oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Çameli Belediyesi'ne kazandırılan tesis için mutlu olduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, "Elbette bu güzel tesisimizin ilçemize kazandırılmasında Gençlik Spor Bakanlığımız ve Belediyemizle işbirliği yapmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. İçinde kütüphanemiz ve gençlik merkezine bulunduran bu güzel tesisimize ilçemize kazandırılmasında mutluyuz. Gençlerimizde, çocuklarımızda kitap okumanın, bilgiler edinmenin hayat anlayışı bir kültür olarak merak etmesi bizim en önemli hedeflerimizden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çameli Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi hizmete başladı - Son Dakika

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