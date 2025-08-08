Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor

Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor
08.08.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te evlerinin yanındaki caminin müdavimlerinden olan down sendromlu gencin cami ve Kur'an-ı Kerim aşkı, görenleri imrendiriyor.

Gaziantep'te evlerinin yanındaki caminin müdavimlerinden olan down sendromlu gencin cami ve Kur'an-ı Kerim aşkı, görenleri imrendiriyor. Babasıyla birlikte vakit namazlarına giden, namazın ardından da arkadaşları ile birlikte camide vakit geçiren genç, Yaz Kur'an kursuna da düzenli olarak katılıyor.

Şehitkamil ilçesinin Mücahitler Mahallesi'nde, 4 çocuklu Erinmez ailesinin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, mahallelerindeki Fazlı Okkıran Cami'sinin sevilen müdavimlerinden oldu. Vakit namazlarını eda ettikten sonra gününü camide Kur'an okuyarak, dua ederek ve ilahi söyleyerek geçiren genç, caminin neşesi ve ilgi kaynağı oldu.

Vakit namazlarına babasıyla, yaz kursuna da annesiyle birlikte gelen Erinmez, cami cemaatiyle ve camiye gelen akranlarıyla neşe ve sevinç dolu vakit geçiriyor.

Cami aşığı

Her zaman etrafına neşe ve mutluluk saçan down sendromlu genç, arkadaşları tarafından 'cami aşığı' olarak biliniyor. Sabah namazı başta olmak üzere hemen hemen 5 vakit namazını camide eda ediyor, kursta Kur'an-ı Kerim okuyor ve her zaman ellerini açıp dua ediyor. Cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisiyle, etrafına saçtığı neşesi ve azmiyle arkadaşlarına örnek olan Enes, vakit namazlarında ezan okunur okunmaz caminin yolunu tutuyor. Kurs saatinde de annesi ile birlikte camiye geliyor.

Arkadaşları güler yüzle karşılıyor

Namaz vakitleri arasında camiden ayrılmayan, cami avlusunda arkadaşları ile sohbet ederek keyif dolu vakit geçiren Enes Erinmez, arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Kurs için camiye gelen Enes'i arkadaşları cami kapısında güler yüzle karşılıyor.

Fazlı Okkıran Cami imam hatibi Abdurrahim Çelik'in büyük ilgi gösterdiği Enes Erinmez, koru halinde söylenen ilahilere de eşlik ediyor.

"Enes cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı"

Enes'in cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı olduğunu belirten Fazlı Okkıran Cami imam hatibi Abdurrahim Çelik, "Enes camiyi seven, cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı bir gencimizdir. Camimizde yaklaşık 80-90 tane öğrenci var ama hepsi birbirinden değerli ve kıymetliler. Fakat içlerinden Enes'in farklı bir meziyeti var. Enes gerçekten camiye severek geliyor. Enes, Ramazan'da orucunu tutuyor. Teravih namazına camiye geliyor. Vakit namazlarına babasıyla birlikte camiye geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. İlahiler söylüyor. Bundan dolayı Enes'i tebrik ediyorum" dedi.

"Enes camiden hiç gitmek istemiyor"

Arkadaşlarının Enes'i, Enes'in de arkadaşlarını sevdiğini ve birbirleriyle diyaloglarının çok iyi olduğunu belirten Çelik, "Enes camiye geldiğinde bir köşeye çekiliyor, dersine çalışıyor. Enes camiden hiç gitmek istemiyor. Çünkü cami rotamı farklıdır. Herkes Enes'e ilgi gösteriyor, kendisini seviyorlar ve kendisine saygı gösteriyorlar. Enes camide bu ilgi ve alakayı gördüğünden dolayı da böyle bir ortamı bırakmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"Enes camide çok mutlu oluyor"

Oğlu Enes'in camiyi ve Kur'an-ı Kerim'i çok sevdiğini belirten anne Aliye Erinmez, "Enes Cuma ve vakit namazlarını camide eda ediyor. Eve gelince camide yaptıklarını anlatıyor. 6 yıldır orucunu düzenli bir şekilde tutuyor. Camide düzenlenen etkinlikleri seviyor. Enes eve gelince çok mutlu oluyor. Evde de namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor. Enes'i etkinliklere götürüyorum. Enes için elimden geleni yapıyorum. Bebekliğinden beri Enes ile birlikteliğimiz başladı ve halen devam ediyor" diye konuştu.

Camiye gelmeyi, namaz kılmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini ifade eden Enes Erinmez ise kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı camideki hocalarına, arkadaşlarına ve cami cemaatine çok teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Kültür, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Yer: Esenyurt Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
13:43
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
13:24
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
13:16
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 09:59:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.