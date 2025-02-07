Cami Hırsızı Suçüstü Yakalandı

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-Azılı hırsız, camiyi soyarken suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde camiye hırsızlık yağmak isterken suçüstü yakalanan şüphelilerden birinin, hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay 7 Şubat saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahalle'sinde bulunan Tepecik Merkez Camii'nde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi esnasında camiye hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler A.G. ve U.K., kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden A.G.'nin (30), hırsızlık suçundan 36 yıl 11ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.