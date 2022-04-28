Cami ve türbelerde bayram temizliği - Son Dakika
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Cami ve türbelerde bayram temizliği

28.04.2022 14:19
Cami ve türbelerde bayram temizliği

Adıyaman il merkezinde bulunan camiler ve türbeler bayram öncesinde temizlenerek, hijyen hale getiriliyor.

Adıyaman il merkezinde bulunan camiler ve türbeler bayram öncesinde temizlenerek, hijyen hale getiriliyor.

Ramazan Bayramı öncesindeki ibadet yerleri ve türbelerde temizlik seferberliği başlatan Adıyaman Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla il merkezindeki cami, cem evi ve türbeleri hijyen hale getiriyor. Ekipler ibadet alanlarında bulunan halıları, makineyle yıkarken, iç mekanlar deterjanlı su ile siliniyor. İbadethanelerin avluları ise tazyikli su sıkılarak temizleniyor. Yürütülen çalışmalar ile İl merkezindeki bütün ibadethaneler ile türbelerin temizlenerek Ramazan Bayramı'na hazır hale getirilmesi hedefleniyor

Gece gündüz demeden temizlik çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Ramazan Ayı öncesinde temizliklerini yaptığımız camilerimizi, cem evlerimizi ve türbelerimizi bu kez bayrama hazırlıyoruz. Bayram öncesinde camilerimizi, cem evlerimizi ve türbelerimizi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları ve destekleriyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cami ve türbelerde bayram temizliği
Cami ve türbelerde bayram temizliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cami ve türbelerde bayram temizliği - Son Dakika


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