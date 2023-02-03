Camiye gelenler imamın başlattığı "Askıda çorap" uygulamasını takdir etti - Son Dakika
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Camiye gelenler imamın başlattığı "Askıda çorap" uygulamasını takdir etti

03.02.2023 12:04

Adana'da bir camide görevli imam, 2 yıl önce gelen bir kişinin çorabının ıslanması üzerine askıda çorap uygulaması başlattı. Camiye ibadete gelen vatandaşlar, imamın yaptığı düzenlemeleri ve uygulamayı takdir etti.

Kozan- Feke karayolu üzerinde bulunan Durmuşlu Camii'nde imam Samet Arslan, 2 yıl önce camide ibadete gelen yaşlı bir amcanın abdest alırken çorabının ıslanması ile askıda çorap uygulamasının başlattı. Arslan'ın başlattığı askıda çorap uygulaması ibadete gelen vatandaşların takdirini topladı.

İmamın başlattığı 'Askıda çorap' uygulaması camiye gelenlerden takdir topladı

İMAM, 2 YILDIR VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYUYOR

Caminin çevresinin ve içerisinin temiz olması Allah'ın evine gelen herkesin huzur içinde ibadetlerini yapması için 2 yıldır düzenlemeler yapan İmam Arslan aynı zamanda kadınların ibadet alanı için yaptığı düzenleme ve çocukların camiye daha sık gelmesi için projeler üretmesi de dikkat çekti.

İmamın başlattığı 'Askıda çorap' uygulaması camiye gelenlerden takdir topladı

"TÜM CAMİLERİN BÖYLE OLMASINI İSTERİZ"

Saimbeyli ilçesinden Adana'ya eşinin tedavisi için giderken vakit namazı için camiye gelenlerden Safiye Uyanık, "Çorap uygulaması çok güzel olmuş. Tüm camilerin böyle güzel temiz yapılması çok güzel. Önceden böyle değildi. Şimdi çok daha hijyenik temiz bir ortamda huzur içinde ibadetimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm camilerin böyle olmasını isteriz" dedi.

Kaynak: İHA
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Samet Arslan, Kozan, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camiye gelenler imamın başlattığı 'Askıda çorap' uygulamasını takdir etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camiye gelenler imamın başlattığı "Askıda çorap" uygulamasını takdir etti - Son Dakika
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