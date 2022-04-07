Camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Camiler dezenfekte ediliyor

07.04.2022 14:07
Camiler dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten Nevşehir Belediyesi, topluca teravih namazlarının kılındığı camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta da tüm camilerin ortak kullanım alanlarına gül suyu sıkılmıştı. - NEVŞEHİR

Camiler dezenfekte ediliyor
Camiler dezenfekte ediliyor
Camiler dezenfekte ediliyor

YORUMLAR
500
Nevşehir'den kısa kısa Nevşehir'den kısa kısa Zürafa ve gergedan gibi canlıların fosilleri Kapadokya'nın geçmişine ışık tutacak Zürafa ve gergedan gibi canlıların fosilleri Kapadokya'nın geçmişine ışık tutacak

Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:38 İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
11:48 Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem!
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement