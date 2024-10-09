Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Dünya ve Türkiye Birincileri Devrek'te Buluştu - Son Dakika
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Dünya ve Türkiye Birincileri Devrek'te Buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda Dünya ve Türkiye Birincileri Devrek\'te Buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen programda, Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi ile Türkiye Ezanı Güzel Okuma Birincileri bir araya geldi ve çeşitli manevi etkinlikler gerçekleştirildi.

09.10.2024 13:19  Güncelleme: 13:26
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda dünya ve Türkiye birincileri Devrek'te bir araya geldi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayata geçirilen etkinlikte; Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi ile Türkiye Ezanı Güzel Okuma Birincileri bir araya geldi. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda organize edilen Kur'an-ı Kerim ve Kaside programında, Türkiye'nin önemli hafız ve mevlithanları gerçekleştirdikleri Kur'an-ı Kerim tilaveti, okudukları ezan ve kasidelerle programa katılan davetlilerin gönüllerine taht kurdu.

Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Alphayta, Taksim Camii Müezzin Kayyımı Cengiz Bayraktar, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in yer aldığı özel organizasyonda Devrekliler maneviyatı doyasıya yaşamanın tadını çıkardılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilkini hayata geçirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu tür programı gerçekleştirmek en büyük hayallerimden birisiydi. Çok şükür bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah her yıl bu tür etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz. Bu programda bizlere destek veren başta Kaymakamımız Muhammed Evlice'ye, din görevlisi arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren programın ardından İstanbul'dan organizasyona katılan hafızlara Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından teşekkür plaketi ile ilçenin sembolü olan Devrek bastonu hediye edilirken, programa katılan yüzlerce davetliye nohutlu pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, din görevlileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Dünya ve Türkiye Birincileri Devrek'te Buluştu - Son Dakika

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