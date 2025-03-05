Camiye Çocuk İlgisi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Camiye Çocuk İlgisi Artıyor

Camiye Çocuk İlgisi Artıyor

İmam Ramazan Dinçer, camide mini market kurarak çocukların ibadete ilgisini artırıyor.

05.03.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Serdar Camii İmam-Hatibi Ramazan Dinçer, çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadeti sevdirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kendi imkanlarıyla cami içerisinde ücretsiz bir mini market kurarak, namaz kılan çocukları küçük hediyelerle ödüllendirmeye başladı.

Dinçer'in bu girişimi, ailelerin çocuklarını camiye gönül rahatlığıyla getirmesini sağlarken, minik cemaatin camiye olan bağlılığını da artırdı. Oyun ve eğlenceyi ibadetle birleştiren bu özel uygulama, hem çocukların hem de ailelerin büyük takdirini topladı. Dinçer, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü bu uygulama sayesinde çocukların camiyi daha sıcak bir ibadet alanı olarak görmeye başladığını belirtti. Dinçer, "Namazdan çıkan çocuklar sıraya girerek mini marketten istediklerini alabiliyor. Bu sayede ibadeti severek öğrenmelerini sağlıyoruz. Ebeveynler bazen çocuklarının camiye zarar vereceği endişesi taşıyor, ancak camiden uzak duran bir çocuğun yetişmesi büyük bir vebaldir. Namazı ve ibadeti sevdirerek öğretmek bizim görevimiz. Yeni nesiller sanal dünyada değil, camilerde büyümeli" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gediz, Yerel, Yaşam, Çocuk, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camiye Çocuk İlgisi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:16:15. #7.12#
SON DAKİKA: Camiye Çocuk İlgisi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.