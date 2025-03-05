Camiye Çocuk İlgisi Artıyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Serdar Camii İmam-Hatibi Ramazan Dinçer, çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadeti sevdirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kendi imkanlarıyla cami içerisinde ücretsiz bir mini market kurarak, namaz kılan çocukları küçük hediyelerle ödüllendirmeye başladı.

Dinçer'in bu girişimi, ailelerin çocuklarını camiye gönül rahatlığıyla getirmesini sağlarken, minik cemaatin camiye olan bağlılığını da artırdı. Oyun ve eğlenceyi ibadetle birleştiren bu özel uygulama, hem çocukların hem de ailelerin büyük takdirini topladı. Dinçer, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü bu uygulama sayesinde çocukların camiyi daha sıcak bir ibadet alanı olarak görmeye başladığını belirtti. Dinçer, "Namazdan çıkan çocuklar sıraya girerek mini marketten istediklerini alabiliyor. Bu sayede ibadeti severek öğrenmelerini sağlıyoruz. Ebeveynler bazen çocuklarının camiye zarar vereceği endişesi taşıyor, ancak camiden uzak duran bir çocuğun yetişmesi büyük bir vebaldir. Namazı ve ibadeti sevdirerek öğretmek bizim görevimiz. Yeni nesiller sanal dünyada değil, camilerde büyümeli" dedi. - KÜTAHYA