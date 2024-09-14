Çamlıbel'de Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Çamlıbel'de Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde düzenlenen çevre temizlik etkinliğine köy halkı katıldı. Etkinlikte çevresel kirlenmeyi önlemek için farkındalık artırıldı ve geri dönüşüme destek verildi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, köyün sorunlarına dikkat çekerek çözüm için çaba göstereceklerini ifade etti.

14.09.2024 23:22  Güncelleme: 00:34
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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çevresel kirlenmeye karşı toplumsal farkındalığı artırmak gerektiğini ve Çamlıbel'in var olan sorunlarının farkında olduğunu söyledi.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Sanatçı Tuncel Kurtiz 'in yaşadığı ve mezarının bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal mahallesi Çamlıbel'de, tüm köy halkının katılımıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Çevresel kirlenmeye karşı toplumsal farkındalığı artırmak için Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde, 14 Eylül'de, "Daha Temiz ve Güzel Çamlıbel" temasıyla düzenlenen etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, muhtar, dernek üyeleri ve mahalleliler katıldı.

Etkinlikte çevre duvarlarının beyaz badanalanması ve alan temizliği yapıldı. Torbalar dolusu çöp toplandı. Kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri kazanım için ayrı ayrı poşetlere konuldu.Etkinlik çerçevesinde, Çamlıbel'in geçmiş hatırasını yaşatacak "Etnoğrafya Evi"nin açılışı yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş etkinlik sonrası yaptığı konuşmada Çamlıbellilerin katılımcı, çözüm odaklı örnek yaklaşımlarına teşekkür ederek, sorunların farkında olduklarını, çözümü için azami gayreti göstereceklerini söyledi.

Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Ali Osman Kaya ve Çamlıbel muhtarı Mustafa Çamlıbel yaptıkları konuşmada Fay hatları üzerinde bulunan, alt yapısı ve suyu yetersiz olan köylerinde kaçak, imara aykırı, köyün mimarisine uymayan çarpık yapılaşmaya ve sosyal alan eksikliğine dikkati çekerek bu konularda yerel yönetimden çözüm desteği istediler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çamlıbel'de Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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