Çamlıhemşin’de ÇEDES yıl sonu cami şenliğine yoğun ilgi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında yıl sonu cami şenliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gün boyunca çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Program, hem eğitici hem de sosyal yönüyle katılımcılardan tam not aldı.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM DE DEĞERLERİNİ PEKİŞTİRDİ

Şenlik kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlenirken aynı zamanda milli ve manevi değerler konusunda bilinç kazandı. Programa İlçe Gençlik Koordinatörü ve ÇEDES Sorumlusu İsmail Çamanka ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES Sorumlusu Hanife Özyanık öncülük etti. Eğitim ve eğlencenin bir arada sunulduğu etkinlikte, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar dikkat çekti.

PROTOKOL VE KURUMLARDAN YOĞUN KATILIM

Etkinlikte Diyanet görevlisi İmam Ali Çamkerten’in katkıları öne çıkarken, İlçe Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin de programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik, Yamantürk Öğretmenevi’nde verilen yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Program, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendirildi.

Haber: Yavuz Günay