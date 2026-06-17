Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığına atandı

Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığına atandı
17.06.2026 15:34
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kestioğlu'nun yeni görevi memleketi Rize'de memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığı görevine atandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğup büyüyen Kestioğlu'nun önemli bir göreve getirilmesi, memleketi Çamlıhemşin'de ve Rize genelinde memnuniyetle karşılandı. Başarılı eğitim hayatı, mülki idaredeki görev tecrübesi, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü mesleki çalışmalarla dikkat çeken Mehmet Fatih Kestioğlu, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanarak Trabzon Vali Yardımcılığı görevine yükseldi. Devletin farklı kademelerinde görev yapan Kestioğlu'nun, yeni görevinde Trabzon'un idari yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenmesi bekleniyor.

MÜLKİ İDARE KARİYERİNE ARTVİN'DE BAŞLADI

1990 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Fatih Kestioğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. Üniversite eğitimini Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Kestioğlu, Haziran 2020'de Artvin Valiliği bünyesinde Mülki İdare Amiri olarak göreve başladı. Mülki idare mesleğine adım attıktan sonra farklı illerde önemli staj ve görev süreçlerinden geçen Kestioğlu, Isparta ve Karaman'da mülkiye teftiş stajlarını tamamladı. Trabzon'un Maçka ilçesi ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaymakam refikliği stajı yapan Kestioğlu, daha sonra Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir yıl süreyle Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Mesleki gelişimine büyük önem veren Kestioğlu, Ankara'da ve Birleşik Krallık'ta yabancı dil eğitimi aldı. İngiltere'de bulunduğu dönemde yerel yönetim sistemleri üzerine incelemelerde bulunan Kestioğlu, edindiği tecrübeleri mülki idare kariyerine yansıtarak görev yaptığı bölgelerde kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için çalışmalar yaptı.

DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNATÖR KAYMAKAM OLARAK GÖREV YAPTI

Mehmet Fatih Kestioğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim programını yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'da Koordinatör Kaymakam olarak görevlendirilen Kestioğlu, deprem bölgesindeki çalışmalarda aktif rol aldı. Afet sürecinde yürütülen koordinasyon, yardım ve kamu hizmetleri organizasyonlarında görev üstlenen Kestioğlu, devletin sahadaki çalışmalarına katkı sundu. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki merkez stajını da başarıyla tamamlayan Kestioğlu, 2024 yılında Giresun'un Dereli ilçesine Kaymakam olarak atandı. Daha sonra Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan başarılı mülki idare amiri, son yayımlanan kararnameyle Trabzon Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Fatih Kestioğlu'nun Trabzon Vali Yardımcılığına atanması, hemşehrileri tarafından gururla karşılandı. Çamlıhemşin'den yetişen bir mülki idare amirinin önemli bir göreve getirilmesi, bölgede memnuniyet oluştururken, Kestioğlu'nun yeni görevinde de başarılı çalışmalara imza atması bekleniyor.

Haber: Yavuz Günay

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Son Dakika Yerel Çamlıhemşinli Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika

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