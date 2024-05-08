Çan'da trafik kazası: 1 Yaralı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kargı yönetimindeki 59 NG 712 plakalı ticari araç, Çan-Çanakkale yolu Şehitler Parkı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan sürücü Mehmet Kargı, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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