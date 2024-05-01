Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Çanakkale\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı. Katılımcılar yürüyüş yaparak meydana ulaştı ve burada sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

01.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:15
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Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 12.00'de buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri tarafından 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek de katıldı.

Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konuşmalarla sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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