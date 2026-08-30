Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, resmi geçit ve su gösterileri yapıldı.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Kordon Boyu'nda düzenlenen törende Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve Belediye Başkanı Muharrem Erkek vatandaşların bayramını kutladı.

Ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri de su gösterisi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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