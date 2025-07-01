Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale\'de Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2025 11:26
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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler boğazda görsel şölen sunarken deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, gemi acentelerinin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici törende yaptığı konuşmada, "1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türk deniz yetki alanlarından taşıma ve liman hizmetlerini sadece Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasının esas alarak ülkemizin denizlerdeki ekonomik egemenliğini ve milli çıkarlarını korumayı amaçlamıştır. Kabotaj hakkı yalnızca taşıma imtiyazı değil aynı zamanda deniz emniyeti, çevre güvenliği, yerli istihdamın korunması, milli gemi sanayisinin gelişmesi ve limanlarımızın sürdürülebilir işletilmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada denizcilik sektörü ülkemizin lojistik altyapısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türk bayraklı gemi filosu, liman altyapılarımız, denizcilik eğitimi ve denetim sistemimiz her geçen yıl gelişiyor. Bu kapsamda Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetinin artırılması, çevrenin korunması, kıyı tesislerinin mevzuata uygun işletilmesi ve deniz trafiğinin etkin yönetimi için tüm teknik ve idari kapasitemizle görevimizi yürütmekteyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından katılımcılar, feribot ile Çanakkale Boğazı'na açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler havaya su sıkıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları da kutlamalara eşlik etti.

Program çerçevesinde eski feribot iskelesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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