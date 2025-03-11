Çanakkale'de Öğrenciler İstiklal Marşı'nı Ezberliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Öğrenciler İstiklal Marşı'nı Ezberliyor

Çanakkale\'de Öğrenciler İstiklal Marşı\'nı Ezberliyor

Bayramiç'te okul öncesi öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyip seslendirdi.

11.03.2025 10:48
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Çanakkale'de okul öncesi öğrenimi gören öğrenciler İstiklal Marşını ezberliyorlar. "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" teması ile İstiklal Marşının 10 kıtasını ezberleyen öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un evinde buluşarak milli marşı ezbere okudu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde okul öncesi eğitimi gören öğrencilere İstiklal Marşının 10 kıtası ezberletiliyor. Çanakkale'de yaşayarak Çanakkale ruhuyla büyüyen aynı zamanda Bayramiç nüfusuna kayıtlı olan ve çocukluğu burada geçen Milli Şairin aziz hatırasına sahip çıkan çocuklar milli marşı ezberlediler. Öğrenciler, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Evi'nde buluştu. Vatan sevgisi değerinin çocuklarda gelişmesi ve yerleşmesi bakımından örnek olması amacıyla "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" teması ile anaokulu öğrencilerinden Doğa Kesmen, Mustafa Emre Yıldız, Asya Yalçın ve Irmak Çetin İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okudular. Mehmet Akif Ersoy Evi'nin manevi havasında yapılan çalışma milli ve manevi değerlere sahip çıkmak ve küçük yaşlardan başlayarak çocuklara hissettirmeyi hedefliyor.

Milli marşı seslendiren öğrencilerden Irmak Çetin ve Asya Yalçın duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Irmak Çetin, ablasının da İstiklal Marşı yarışmasında birinci olduğunu ve onunla beraber İstiklal Marşı'nı ezberlediğini belirtti. Asya Yalçın ise televizyondan seyrederek İstiklal Marşını ezberlediğini müzeyi ziyaret ettiği için de çok mutlu olduğunu söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Öğrenciler İstiklal Marşı'nı Ezberliyor - Son Dakika

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