Çanakkale'de Petshop Denetimleri

Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerine (petshop) yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında yürütülen denetimlerde; işletmelerin faaliyetleri mevzuata uygunluk yönünden incelendi.

Denetimler çerçevesinde; hayvanların bakım, beslenme ve barındırılma şartları, işletmelerin çalışma izinleri, kayıt ve belge düzeni, türlere özgü refah imkanları ile satışa sunulan hayvanların genel sağlık durumları ile mevzuata uygun şekilde bulundurulup bulundurulmadıkları kontrol edildi. Öte yandan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altındaki yaban hayvanlarının bulundurulması ve ticaretine ilişkin yasa hükümleri yönünden de gereken kontroller yapıldı. Denetim faaliyetleri esnasında iş yeri sahipleri ve sorumlu personel, güncel mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildi.

Petshop işletmecileri; hayvan refahının sağlanması, ev hayvanlarının üretimi, satışı ve barındırılmasına ilişkin yükümlülükler, çalışma izni bulunan işletmelerin uyması gereken teknik ve hijyen şartları, kayıt ve izlenebilirlik uygulamaları ile mevzuata aykırı fiiller nedeniyle uygulanabilecek idari yaptırımlar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, koruma altındaki yaban hayvanlarının ticaretine ilişkin yasal düzenlemeler hatırlatılarak biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi vurgulandı.

Çanakkale'de DKMP Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çanakkale DKMP Müdürlüğümüz, hayvan refahının geliştirilmesi, yaban hayatının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak yaban hayvanı ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE