Çanakkale\'de Sağlık Personeli Patlamada Hayatını Kaybetti

Çanakkale merkez Kumkale mevkiinde dün akşam Sağlık-1 Botu'nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli 34 yaşındaki Ahmet Seçkin törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı. Nişanlısı Fatma İpek Turhan, sağlık personeli Ahmet Seçkin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Genç çiftin düğün tarihi aldıkları ve 3 ay sonra dünya evine girecekleri ortaya çıktı.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde dün akşam saat 18.15 sıralarında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Patlamada sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetti. Patlamada Kumkale köyünden Semih Çetin (23) yaralandı. Semih Çetin; Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden sağlık personelinin cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi için morg önünde tören düzenlendi. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Ahmet Seçkin'in cenazesi memleketinde toprağa verilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi. Tören sırasında hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin'in nişanlısı Fatma İpek Turhan, nişanlısının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, düğün tarihi alarak, 3 ay sonrası için evlilik hazırlıkları yaptıkları ortaya çıktı.

Törene, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Hastane Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, hayatını kaybeden Ahmet Seçkin'in ailesi, yakınları, nişanlısı Fatma İpek Turhan ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, törende yaptığı konuşmada, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Beklenmedik ve bugüne kadar görülmemiş bir kazanın yaşandığını ifade eden Dr. Osman Kan, "Olmayacak bir şey, kimsenin aklına gelmeyen bizi derinden yaralayan bir olay, kaza. Sözün bittiği yerdeyiz. Mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Nişanlıydı, yeni evlenecekti. Ona da çok üzgünüz. Nişanlısının da başı sağ olsun. Maalesef hayatta bazı böyle acı gerçekler var. Olmaması gereken şeyler var. Dua edeceğiz. Ailesinin başı sağ olsun" dedi. - ÇANAKKALE