Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

19.03.2022 08:56
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa protokol, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları, gaziler, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Vali Makas günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitler Haftası ile ilgili; video, slayt gösterisi ve Türk Halk Müziği dinletisi yapıldı. Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Çanakkale" konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

Tören, "Çanakkale ve Şehitlik Ruhu" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Müftülük konferans salonundaki anma programının ardından Terzibaba Camiinde tüm Şehitlerimiz için Mevlidi Şerif okutuldu ve dualar edildi. - ERZİNCAN

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

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18 Mart Deniz Zaferi'nin 107 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı Son dakika haberleri | Başkentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği Son dakika haberleri | Başkentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği

Anadolu Lisesi, Çanakkale, Erzincan, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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