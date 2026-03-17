Çanakkale destanı 111 yaşında
Çanakkale destanı 111 yaşında

Çanakkale destanı 111 yaşında
17.03.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Özlü mesajında, Türk'ün bağımsızlık teminatı olan Çanakkale cephesinin yeni bir yüzyılın habercisi olduğuna dikkat çekerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyük Türk Milleti'nin vazgeçişi yok saydığı destan için "Çanakkale Geçilmez!" sözünü hatırlatan Başkan Özlü mesajında "Aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. 18 Mart 1915'te Çanakkale'de yalnızca bir savaş kazanılmadı; bir milletin inancı, fedakarlığı ve bağımsızlık iradesi tüm dünyaya ilan edildi. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden kahraman ecdadımız, vatanı uğruna canını feda ederken arkasında imanla yoğrulmuş bir destan bıraktı. Cephede omuz omuza mücadele eden yiğitlerimiz ve vatan uğruna şahadete yürüyen Mehmetçiklerimiz bizlere bağımsız bir ülke emanet etti. O gün toprağa düşen her bir şehidimiz, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatanın en kıymetli teminatıdır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destanında kanının son damlasına kadar mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

