Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale\'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

27.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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