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Çanakkale Pazarı Dolup Taştı

Çanakkale Pazarı Dolup Taştı

Çanakkale'deki yeni yıl pazarı, meyve satışlarında büyük artış yaşarken üzüm yok satıyor.

28.12.2024 13:13
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Çanakkale'de kurulan sebze ve meyve pazarı yeni yıl öncesi, doldu taştı. 2025'e sayılı günler kala pazar esnafının yüzünü gülerken, mevsim meyvesi olmayan üzüm ise pazar tezgahlarında yok satıyor.

Çanakkale'de 2025 yılına sayılı günler kala kurulan pazarlardaki yılbaşı alışverişleri vesilesiyle doldu taştı. Satışlar sebebiyle yüzü gülen esnaf diğer pazarlara göre bu pazarda yaklaşık 2 kat daha fazla meyve sattığını belirtti. Üzüm, mevsimi olmamasına rağmen son pazar tezgahlarında kendini baş köşede buldu. Meyve alanların bir çoğu, az da olsa üzüm almadan etmiyor.

Esnaf böyle geleneklere inanmasa da, yaptığı satıştan memnun gözüküyor. 9 yıldır pazarcılık işiyle uğraşan Irmak Özdemir, pazarda bu hafta meyvelere çok fazla talep olduğunu söyleyerek "Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Talep de çok fazla, maşallah. Meyveye çok talep var. Sebzeden ziyade meyve satıyoruz. Fiyat olarak mandalina, portakal gibi meyveler uygun. 1 kişinin 12 tane üzüm yiyip dilek dilemesi gerekiyormuş. Baya bir talep var üzümlere, satışlarımız güzel gidiyor. Üzümlerin kilogram fiyatı 150 TL. İnsanlar az da olsa bütçelerine göre alıyorlar" dedi.

Yeni yılda dileklerinin gerçekleşmesi için pazara üzüm almaya gelen Nazire Er, "Yılbaşında yeni yıla girerken üzümlerimizi yiyoruz. 12 tane üzümü yiyerek dileklerimizi tutuyoruz. Ne dileğiniz varsa hepsi yerine geliyor. Hasta olanlara, mutlu olmak isteyenlere herkese dilek diliyoruz" diyerek herkesin yeni yılı kutladı.

Yılbaşından dolayı meyve satışlarında çok fazla artışın yaşandığını söyleyen bir diğer pazar esnafı Yusuf Demiroğlu, meyve ve sebzelerin yılbaşı gecelerini süslediğini söyleyerek artan talebe dikkat çekmek için "Normalde bir haftada 10 ton sattığımız meyveyi bu hafta 20 ton alarak sattık" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Pazarı Dolup Taştı - Son Dakika

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