 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi

Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunmasında ve Anzak Günü anma törenlerinin gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı İsmail Kaşdemir, 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği'ne layık görüldü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi
05.01.2024 - 16:20,
Abone Ol

Türkiye- Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi.

Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Gelibolu Tarihi Alanı'nda her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir'in Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği'ne layık görüldüğü belirtildi. 31 Aralık 2023 yılında ilan edilen listede tek Türk isim olarak İsmail Kaşdemir yer aldı.

Açıklamada, Kaşdemir'in hizmetlerinden dolayı Türkiye ve Yeni Zelanda arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu ifade edilerek, Liyakat Nişanı'nın kendisine 2024 yılı içerisinde Yeni Zelanda Genel Valisi tarafından takdim edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda, Çanakkale, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement