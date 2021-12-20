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'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da - Son Dakika

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da

20.12.2021 12:46

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'daIĞDIR Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye'deki illeri, ilçeleri dolaşan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' tırı, Iğdır'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da

IĞDIR Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye'deki illeri, ilçeleri dolaşan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' tırı, Iğdır'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Çanakkale Savaşlarını ve tarihini anlatan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' tırının bu seferki adresi Iğdır oldu. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda konuşlandırılan tıra Iğdırlı vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Tıra kimi torunu kimisi ise çocukları ile geldi.

'Çanakkale'ye gitmeyi ve Çanakkale şehitleri müzesini gezmeyi arzu ediyordum'

Duygusal anların yaşandığı gezici müzede Çanakkale şehitliğini ve müzesini gezme hayalini kuran İbrahim Büyükdağ, yaşadığı kentte bu gezici müzenin gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Büyükdağ, "Iğdır ilimize gelen Çanakkale Şehitler müzesi tırını gelip görerek ziyaret ettim. Savaşta kullanılan silahları, kılıçları burada tırda gördüm, çok duygulandım, çok memnun oldum. Yıllardır Çanakkale'ye gitmeyi ve Çanakkale şehitleri müzesini gezmeyi arzu ediyordum. Çanakkale Şehitler müzesi tırının ilimize gelmesi çok isabetli oldu. Bütün şehitlerimize ve vatan savunmasında şehit olan asker, polis emniyet mensuplarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun. Vatan millet var olsun" dedi.

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' bugün Zübeyde Hanım Bulvarı'nda saat 18: 00'a kadar açık olacak yarın ise Aralık ilçesinde olacak. Gezici müze daha sonra Van'a geçecek.

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da

Çanakkale, Türkiye, Vatan, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Iğdır'da - Son Dakika


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