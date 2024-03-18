Çameli\'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

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DENİZLİ (İHA) – Türk tarihinin altın sayfalarında Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Denizli'nin Çameli ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Tarihimizin en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, PAÜ Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakır, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Çameli Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreninde Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından Atatürk abidesine çelenk sunuldu. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Çameli Belediyesi Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çameli halkına yapay zeka teknolojisiyle seslenişi ve Azerbaycan Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi ve Azerbaycan Kardeş Okulu Aliabad Köyü Mektebi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ilgiyle izlendi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler ve şiirler büyük beğeni topladı. Program sonunda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Özbek tarafından verildi.

Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle anan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 109. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımıza, tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz" dedi. Başkan Arslan, programı düzenleyen Atatürk Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve öğrencilere emekleri için teşekkür etti. - DENİZLİ