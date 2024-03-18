İzmir\'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi

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İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende saygı atışı yapıldı. Vali Elban'ın Şehitlik Defterini imzalamasının ardından şehitler için Kur'an-ı Keri Tilaveti okunarak dua edildi.

"Toprağa düşen aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru törende yaptığı konuşmasında, "Bu kutsal yerde namus, bayrak, sancak, millet ve vatanımızın ebedi varlığı ve devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna, hayallerini, umutlarını, heveslerini kalbine gömerek toprağa düşen aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimiz; şimdi biz, her 18 Mart geldiğinde huzurunuzda başımız minnetle eğilirken övünç ve gururla doluyuz. Bugün aynı zamanda Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü onurla, gururla kutluyoruz. Çanakkale'nin geri dönüşü yoktu. 308 sekiz savaş gemisi kapımıza dayandı. Metrekareye 6 bin mermi düştü. Savaş 289 gün sürdü. 75 bin 380 vatan evladımız şehit düşmüştü. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşını rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah cennetiyle, cemaliyle onları şereflendirsin. Vatan, insanın güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yurdudur. Vatan için evladını şehit veren, şehit annemizin sözlerinden birkaç cümle okumak istiyorum. 'Ben anneliğin sonsuzluğunda yarım bırakılmış bir anneyim. Sevdası yüreğinde ölümsüz ama beraberliği yarım bırakılmış bir anne. Saçları, yüzü, elleri toprağı okşayan evlat kokusu yerine, toprağın kokusunu dolu dolu ciğerlerine çeken bir anne. Bayramları, özel günleri buruk geçen yüreği her daim yangın yeri olan bir anne. Biliyorum nefesim yettiği sürece oğlum benimle. Onunla geçirdiğim 20 yıl boyunca biriktirdiğim anıları yanımda. Bu acı tarif edilemez bir duygu. Ama gurur duyuyorum. Vatanını korumak uğruna onsuz kalmış olsam da gururluyum. Evlatlarımızın kanlarını ellerine, yüreklerine bulaştıranlara hakkımı helal etmiyorum' diyor şehit annemiz. Bizler de helal etmiyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı ve şehit aileleri ile sohbet etti. - İZMİR