Çanakkale'ye 12 hekim daha atanıyor - Son Dakika
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Çanakkale'ye 12 hekim daha atanıyor

Çanakkale\'ye 12 hekim daha atanıyor

Çanakkale'ye Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası kapsamında 12 hekim kadrosu daha tahsis edildi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 40 gün öne gerçekleşen atamalarla birlikte Çanakkale'nin 26 hekimle sağlık kadrolarını güçlendirdiğini duyurdu.

04.05.2024 13:13
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Çanakkale'ye Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası kapsamında 12 hekim kadrosu daha tahsis edildi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 40 gün öne gerçekleşen atamalarla birlikte Çanakkale'nin 26 hekimle sağlık kadrolarını güçlendirdiğini duyurdu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale merkez ilçe, Gelibolu, Yenice ve Bozcaada'ya yeni hekim kadroları açıldığını duyurdu. Gider, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın 116'ncı dönem atama kurasında Çanakkale'ye 12 hekim kadrosu ihdas edildiğini belirterek; "Son olarak yaklaşık 40 gün önce 14 hekim ve 2 eczacı ataması gerçekleştirilmişti. Çanakkale'nin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilmek adına, taleplerimiz doğrultusunda 12 hekim kadrosu daha şehrimize tahsis edildi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne 2 Acil Tıp Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı ve 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine; 1 İç Hastalıkları Uzmanı, Yenice Devlet Hastanesine; 1 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Pratisyen Hekim, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezine; 1 Pratisyen Hekim Askeri Birliklerin Emrine ise; 3 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 12 hekim münhal kadrosu tahsis edilmiştir. Çanakkaleli hemşehrilerimizin en rahat şartlarda sağlık imkanlarından yararlanmalarını ve görev yapan mevcut hekimlerimizin de iş yükünü azaltmak adına bu atamaları son derece kıymetli buluyoruz. Çanakkale'ye desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'ye 12 hekim daha atanıyor - Son Dakika

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