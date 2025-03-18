Çanakkale Zaferi anmasında şiir okuyan 10 yaşındaki kız çocuğunun gözyaşları - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi anmasında şiir okuyan 10 yaşındaki kız çocuğunun gözyaşları

Çanakkale Zaferi anmasında şiir okuyan 10 yaşındaki kız çocuğunun gözyaşları

İstanbul Büyükçekmece'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Büyükçekmece Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

18.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:39
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İstanbul Büyükçekmece'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Büyükçekmece Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. 10 yaşındaki kız öğrencinin gözyaşları içinde okuduğu Çanakkale şiiri herkesi duygulandırdı.

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Büyükçekmece'de 100'üncü Yıl Atatürk ve Çanakkale Anıtı önünde Büyükçekmece Belediyesi tarafından bir tören düzenlendi. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören anıta çelenk bırakılması ile devam etti. Törende Çanakkale'ye her yıl bisiklet sürerek gidip gelen ekip tarafından getirilen Çanakkale toprağı da zeytin ağacı altına döküldü. Törende ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eslem Kuş tarafından gözyaşları ile okunan şiir duygu dolu anlar yaşattı.

Törende gözyaşları içinde okuduğu şiirle herkesi duygulandıran ilkokul 4.sınıf öğrencisi Eslem Kuş, "Topluluğu görünce ağlayasım geliyor. Oradaki şehitlerimizin canı yandı evlatlarından ayrıldılar. Canlarını feda ettiler toprak için. Bunları düşünüyorum" dedi.

Kürsü de ve verdiği röportajda 18 Mart zaferinin önemine vurgu yapan Başkan Akgün, "Çanakkale bir destandır Çanakkale Savaş tekniğinin en ince noktasına kadar kurgulandığı bir meydandır. Çanakkale bizim şeref madalyamızdır. Çanakkale, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ön kapısı, 30 Ağustos 1922'de arka kapısıdır. 18 Mart gurur günümüz bugün. Osmanlı'nın Türk ordusunun kahramanca dövüşüp İstanbul'u almak üzere yola çıkan emperyalist güçlerin önce gemilerini boğazın soğuk sularına gönderdiler sonra da kara savaşları ile Çanakkale Destanı'nı yazan ve o gün ki vatan millet din için çarpışan bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi anmasında şiir okuyan 10 yaşındaki kız çocuğunun gözyaşları - Son Dakika

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