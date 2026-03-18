Çanakkale Zaferi\'nin 111 yılında şehitler dualarla anıldı

18.03.2026 15:35
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde hem şehitlikte hem de salonda anma etkinliği düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde hem şehitlikte hem de salonda anma etkinliği düzenlendi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde Çanakkale ruhu bir kez daha tazelendi.

Muğla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Programlar sabah saatlerinde Şehitler Anıtı'ndaki resmi törenle başlarken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki salon programıyla devam etti.

Menteşe'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen ilk tören; Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, aziz şehitlerimizin anısına saygı atışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, Çanakkale Zaferi'nin milletin inanç ve birliğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın şehitlik defterini imzalamasıyla anıttaki tören sona erdi.

Anma etkinliklerinin ikinci adresi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu oldu. Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi Müdürü Eşref Yalın'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından, okul öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale Ruhu, Gençliğin Yolu" temalı gösteri sahnelendi. Öğrencilerin performansı katılımcılardan büyük beğeni toplarken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Program kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda; Defne Acar (Borsa İstanbul İlkokulu), Beyza Çoban (Türdü 100. Yıl Ortaokulu), Emir Kan (Turgutreis Anadolu Lisesi) ödül alan isimler oldu.

Ayrıca İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Azra Özdemir (Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu) de sahneye davet edildi. Başarılı öğrencilere ödülleri ve plaketleri Vali İdris Akbıyık tarafından takdim edildi.

Törenlere Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
