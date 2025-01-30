Canik Belediyesi Çağrı Merkezi\'nde Yüzde 96 Başarı

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 yılında Canik Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 96'sını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Vatandaşlara etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermeye yönelik çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi Çağrı Merkezi ile vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024 yılında Canik Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 96'sını çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çağrı merkezine iletilen taleplerin çözümüne yönelik süreçleri ve sonuçlandırma işlemlerine dair anbean vatandaşları bilgilendiriyoruz. Hemşehrilerimize hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmak için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"20 bin 786 çağrı çözüldü"

Canik Belediyesi Çözüm Merkezi'ne 2024 yılında gelen 21 bin 653 çağrının, 20 bin 786'sını çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz, Canik Belediyesi Çözüm Merkezimizle belediyemize 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dikkatle dinliyor, gelen talepleri anında ilgili birimlerimize iletiyoruz. Birimlerimizce yürütülen çalışmaların her aşama ve sonuç bilgisini vatandaşlarımıza iletiyoruz. 2024 yılında Canik Belediyesi Çözüm Merkezimize gelen çağrıların yüzde 96'sını çözüme kavuşturduk. Diğer çağrıların çözümüne yönelik çalışmaları, ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi, hemşehrilerimize hızlı ve etkin bir şeklinde hizmet sunmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN