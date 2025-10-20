Canik Belediyesi\'nden Gençlere Ücretsiz Eğitim Desteği

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ücretsiz eğitim desteğiyle bu yıl da gençleri akademi sınavlarına hazırlayacaklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik projeleri ve destekleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Eğitime yönelik projeler çerçevesinde ücretsiz eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, bu yıl da gençleri ücretsiz akademiye hazırlık kurslarıyla buluşturacaklarını dile getirdi. Eğitim alanında örnek olan çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirten Sandıkçı, "Hayallerine ve hedeflerine giden yolda gençlerimizin yanındayız" dedi.

Ücretsiz eğitim

Öğrencileri ücretsiz eğitim programlarıyla bir araya getirdiklerini ve öğrencilerin hazırladıkları projelere destek vermeyi sürdürdüklerini söyleyen Sandıkçı, "Canik'imizde eğitim alanında örnek olan projeleri hayata geçiriyor, gençlerimize olan desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Gençlerimizin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek verirken aynı zamanda onları ücretsiz eğitim programlarıyla bir araya getiriyoruz. BESYO, POMEM, MSÜ ve Bekçilik sınavlarına girecek olan gençlerimizi bu yıl da ücretsiz akademiye hazırlık kurslarıyla buluşturuyoruz. Uzman eğitmenlerimiz, özel olarak oluşturduğumuz parkurlar, bireysel ve grup çalışma programları ile sağlıklı yaşam desteğiyle gençlerimizi akademi sınavlarına hazırlıyoruz. Canik'te eğitim seferberliğimizi sürdürüyor, öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yüzde 96'lık başarı oranıyla zirvede

Canik Belediyesi'nin 9. dönem ücretsiz akademiye hazırlık kurslarının başvuruları devam ediyor. Bir önceki yıl gerçekleştirdiği 8. dönem akademiye hazırlık kurslarındaki yüzde 96'lık başarı oranıyla dikkatleri üzerine çeken Canik Belediyesi, 9. dönem akademiye hazırlık kurslarıyla bu yıl da gençleri BESYO, POMEM, MSÜ ve Bekçilik sınavlarına hazırlayacak. Canik Belediyesi'nin 9. dönem ücretsiz akademiye hazırlık kursları hakkında detaylı bilgiye Canik Belediyesi Hasan Doğan ve Eğitim Merkezi iletişim hattı üzerinden ulaşılabiliyor. - SAMSUN