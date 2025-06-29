Canik Belediyesi\'nden Kadın İstihdamına Destek: 4. Geleneksel Hanım Konakları Sergisi

Samsun'un Canik Belediyesi 4. Geleneksel Hanım Konakları Sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kurduğumuz Canik Kadın Kooperatifi ile hanım kardeşlerimizin evlerinde ürettikleri ürünlerle gelir elde etmelerini ve aile ekonomilerine katkılarda bulunmalarını sağlıyoruz. Kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda eğitim alan kursiyerler, uygulamalı eğitimler kapsamında hazırladıkları eserleri görücüye çıkardı. 3 gün boyunca süren ve vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan 3 bin 550 eser sergilendi. Sergi, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ilçedeki kadınları mesleki istihdama yönelik sertifikalı eğitim programlarıyla buluşturduklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hanım kardeşlerimizi sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hanım kardeşlerimiz ilgi alanları ve yeteneklerine göre dilediği eğitim programına katılabiliyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlerle ayrıca, hanım kardeşlerimizin mesleki tecrübeler kazanmalarını da sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda sürdürdükleri eğitimlerin yanı sıra Canik Genç İş Kadını İstihdamı Projesi ve Canik Kadın Kooperatifi gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Genç İş Kadını İstihdamı Projemizle yine hanım kardeşlerimizi mobilya ve tekstil sektöründe meslek sahibi yaptık. Hanım kardeşlerimizin eğitimlerinin ardından farklı sektörlerde iş hayatına başladıklarına veya kendi işletmelerini açtıklarına sevinçle şahitlik ediyoruz. Ayrıca, kurduğumuz Canik Kadın Kooperatifi ile hanım kardeşlerimizin evlerinde ürettikleri ürünlerle gelir elde etmelerini ve aile ekonomilerine katkılarda bulunmalarını da sağlıyoruz" diye konuştu.

3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren serginin açılış programına ayrıca AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Özkan, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar da katıldı. - SAMSUN