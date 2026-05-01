Canik Belediyesi\'nden kadınlara özel seminer

01.05.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
Samsun Canik Belediyesi, kadınlara özel seminer ve konferans programları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Canik Belediyesi, ilçede kadınları birbirinden özel seminer ve konferans programlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. 'Her Anne Bir Okul' ve 'Gebe Bilgilendirme Eğitimi' gibi kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeye devam eden Canik Belediyesi, ayrıca bünyesindeki hanım konaklarında da alanında uzman isimlerin katılımıyla kadınlara özel seminer ve konferans programları gerçekleştiriyor. Canikli kadınların ilgiyle katıldığı seminer ve konferanslarda sağlıklı beslenme, siber güvenlik, aile içi iletişim, çocuk ve anne iletişimi başta olmak üzere birçok konu başlığında uzman isimlerce bilgiler aktarılıyor.

Farkındalık artırılıyor

Canik Belediyesi, haftalık olarak düzenlediği seminer ve konferans programları çerçevesinde, Rahime Birinci Hanım Konağı ve Hayme Ana Hanım Konağı'nda 'Okul Öncesi Oyun ve Yaş Gruplarına Göre Kitap Seçimi' adlı seminer programı gerçekleştirdi. Seminer programlarında Çocuk Gelişim Uzmanı Semiha Kaya tarafından kadınlara okul öncesi dönem çocuklarının gelişim süreçleri, yaş gruplarına göre oyun ve kitap seçimi ile oyun farkındalığı konularında bilgiler verildi. Canik Belediyesince kadınlara yönelik seminer ve konferans programlarının sürdürüldüğü bildirilirken, programlar hakkında belediyenin çözüm merkezi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabildiği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Torreira’yı unuttu İşte Devrim Özkan’ın yeni aşkı Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
Şiddet içerikli dizilere RTÜK’ten para cezası Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası
2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik 2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik
Eskişehir’de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı

14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
