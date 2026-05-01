Canik Belediyesi\'nden kadınlara özel seminer

Samsun Canik Belediyesi, kadınlara özel seminer ve konferans programları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Canik Belediyesi, ilçede kadınları birbirinden özel seminer ve konferans programlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. 'Her Anne Bir Okul' ve 'Gebe Bilgilendirme Eğitimi' gibi kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeye devam eden Canik Belediyesi, ayrıca bünyesindeki hanım konaklarında da alanında uzman isimlerin katılımıyla kadınlara özel seminer ve konferans programları gerçekleştiriyor. Canikli kadınların ilgiyle katıldığı seminer ve konferanslarda sağlıklı beslenme, siber güvenlik, aile içi iletişim, çocuk ve anne iletişimi başta olmak üzere birçok konu başlığında uzman isimlerce bilgiler aktarılıyor.

Farkındalık artırılıyor

Canik Belediyesi, haftalık olarak düzenlediği seminer ve konferans programları çerçevesinde, Rahime Birinci Hanım Konağı ve Hayme Ana Hanım Konağı'nda 'Okul Öncesi Oyun ve Yaş Gruplarına Göre Kitap Seçimi' adlı seminer programı gerçekleştirdi. Seminer programlarında Çocuk Gelişim Uzmanı Semiha Kaya tarafından kadınlara okul öncesi dönem çocuklarının gelişim süreçleri, yaş gruplarına göre oyun ve kitap seçimi ile oyun farkındalığı konularında bilgiler verildi. Canik Belediyesince kadınlara yönelik seminer ve konferans programlarının sürdürüldüğü bildirilirken, programlar hakkında belediyenin çözüm merkezi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabildiği belirtildi. - SAMSUN