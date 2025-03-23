Canik Belediyesi\'nden Taşınma Desteği

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahibi vatandaşlara taşınma desteği sağlıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız, yüksek riskli binanın yıkım işlemlerini tamamlayacaklarını, hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde devam ettiği ve ilçedeki depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmayı sürdürdüğü Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bölgesindeki hak sahibi vatandaşların taşınma işlemlerini gerçekleştirecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydederek, kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasında vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Depreme dayanıksız ve yaşam güvenliği için tehlike oluşturan yapıların yıkım işlemlerine aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Soğuksu Mahallemizde 17.5 hektar alanda gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizdeki, 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız, yüksek riskli binanın yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Akabinde güvenli konutları, ilçemizin çehresine değer katacak modern yaşam alanlarını hemşehrilerimizle kavuşturacağız. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladığımız uzlaşma görüşmelerinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Soğuksu Mahallemizdeki hak sahibi hemşehrilerimize taşınma desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başvurular başladı

Canik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, taşınma desteğine ihtiyaç sahibi veya sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin başvuruda bulunabileceği belirtildi. Vatandaşların başvurularını Canik Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden gerçekleştirebileceği ifade edilen açıklamada, taşınma desteğine ilişkin detaylı bilgiye ise belediyenin çağrı merkezi numarası üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi. - SAMSUN