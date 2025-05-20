Canik Belediyesi\'nin \'Aile Yılı\'na özel programları

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenledikleri etkinliklerle aile bağlarını güçlendirmeye katkı sunduklarını belirtti.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Yılı programları vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü gelecek" anlayışıyla düzenledikleri etkinliklerde, ailelerin sosyal bağlarını kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sandıkçı, 19 Mayıs Aile ve Gençlik Şenliği ile Canik Aile Gençlik Mangala Turnuvası gibi etkinliklerde onlarca aileyi bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirdiğimiz Veli- Çocuk Etkinlikleri ailelerimizden büyük ilgi görüyor" dedi.

Aileler Canik'te buluşuyor

Aile Yılı çerçevesinde Dünya Romanlar Günü etkinliği ve Toplu Nikah Töreni gibi programlar da düzenlediklerini hatırlatan Başkan Sandıkçı, "Sanat aktiviteleri, spor etkinlikleri, ödüllü yarışmalar, seminerler ve söyleşilerle ailelerimizi aynı çatı altında buluşturuyoruz. 2025 Aile Yılı'na özel daha birçok etkinliği hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN